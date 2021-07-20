На западе ФРГ опасаются увеличения числа случаев заражения коронавирусом из-за наводнения

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Власти федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия, сильно пострадавших в результате разрушительного наводнения, обрушившегося на запад Германии, опасаются роста заболеваемости COVID-19 на фоне ликвидации последствий удара стихии. Об этом во вторник сообщило редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"В настоящее время многие люди собираются вместе на очень ограниченном пространстве, чтобы преодолеть кризис. Теперь мы должны быть осторожны, чтобы борьба с бедствием не превратилась в событие большего масштаба", - отметил представитель правительства Рейнланд-Пфальца Давид Фрайхель. При этом он добавил, что многие жители понесли серьезные потери из-за наводнения. "В данный момент они думают о чем угодно, только не о маске", - подчеркнул Фрайхель.

В этом контексте, как пишет RND, Министерство здравоохранения Германии по согласованию с властями пострадавших районов готовит специальную кампанию по вакцинации населения в зонах бедствия. Многие спасатели уже полностью иммунизированы. Однако в местах массового скопления людей на ограниченном пространстве, даже несмотря на чрезвычайное положение, для сдерживания распространения коронавирусной инфекции необходимо продолжать соблюдать действующие санитарно-гигиенические требования.

В пострадавших районах Северного Рейна - Вестфалии, как указывает издание, также наблюдается повышенный риск увеличения числа случаев заражения коронавирусом. "Повышенный риск распространения Sars-CoV-2 может развиться в первую очередь из-за размещения людей в убежищах", - говорится в ответе Минздрава на соответствующий запрос RND. Вместе с тем уточняется, что в целях снижения возможного роста заболеваемости следует проводить тестирование на наличие инфекции, носить защитные маски и проветривать помещения. Во многих случаях, по информации RND, в местах размещения пострадавших уже созданы различные структуры медицинской помощи.