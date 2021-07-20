В Таганроге продлили арест главного инженера водоканала, где погибли рабочие

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на два месяца продлил срок содержания под стражей Юрию Полякову, главному инженеру водоканала Таганрога, где в результате ЧП на очистных сооружениях погибли 12 человек. Об этом во вторник сообщила ТАСС адвокат обвиняемого Инна Трифонова.

Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

"Мера пресечения Полякову в виде содержания под стражей продлена на два месяца", - сказала адвокат. Трифонова добавила, что суд отклонил ряд ходатайств, заявленных защитой.

21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к управлению "Водоканала" Таганрога). По предварительным данным, произошел выброс метана, в результате чего десять рабочих погибли, еще восемь человек были госпитализированы. Позже два человека умерли в медицинском учреждении. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В рамках дела суд арестовал главного инженера водоканала.

Ранее адвокат сообщала ТАСС, что следствие назначило около 20 экспертиз по делу. В настоящее время, по словам Трифоновой, дело возбуждено по факту гибели рабочих. При этом по завершении экспертизы подозреваемой по делу, помимо Полякова, может стать и погибшая начальник очистных сооружений.

Над уголовное дело по факту гибели рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом работают следователи центрального аппарата СК России. Ранее директор Таганрогского водоканала Евгений Плетменцев сообщал, что следователи провели на предприятии выемку документов. Прокуратура взяла на контроль ход расследования. Роструд, который также провел проверку инцидента, признал произошедшее несчастным случаем на производстве.