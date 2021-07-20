Полиция назвала причину взрыва фейерверков в Лос-Анджелесе

ТАСС, 20 июля. Ошибка специалистов по разминированию, служащих в полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния в США), стала причиной произошедшего в конце июня взрыва фейерверков, в результате которого пострадали 17 человек. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на главу полиции города Майкла Мура.

Согласно его сведениям, 30 июня полицейские выехали на вызов для проверки сообщения о хранении нелегальных фейерверков. Прибывшие на место сотрудники полиции в ходе обыска обнаружили около 32 тыс. фунтов пиротехники (14 тыс. кг). Полицейские посчитали некоторые материалы опасными для транспортировки, поэтому было принято решение взорвать их на месте.

Как информировал глава полиции, специалисты по разминированию неправильно рассчитали вес взрывчатых веществ. По их данным, он составлял примерно 16,5 фунтов (около 7,4 кг), однако проведенное позднее расследование показало, что на самом деле вес взрывчатых веществ составлял 42 фунта (19 кг). Грузовик для обезвреживания взрывчатых веществ был рассчитан лишь на 25 фунтов (11 кг).

На пресс-конференции в понедельник Мур подтвердил, что количество взрывчатого вещества, загруженного в грузовик, превысило его установленную мощность.

В результате прогремевшего взрыва 17 человек получили ранения, были повреждены 37 транспортных средств, 22 жилых дома и 13 зданий предприятий. Глава полиции подчеркнул, что все виновные будут привлечены к ответственности.