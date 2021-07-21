Новые эпизоды взяточничества выявили в деле экс-главы Котласа Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. /ТАСС/. Следствие выявило новые эпизоды взяток в ходе расследования уголовного дела бывшего главы Котласа (Архангельская область) Андрея Бральнина, говорится в среду в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

Бывший глава города Котласа был задержан в марте 2021 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в крупном и особо крупном размерах. В настоящее время он находится под стражей.

"По версии следствия, экс-глава муниципального образования получил незаконное денежное вознаграждение от генерального директора коммерческой организации в виде услуг по возведению ему на земельном участке жилого дома и бани общей стоимостью более 2 млн 870 тыс. рублей за совершение действий в пользу последнего по осуществлению предпринимательской деятельности в строительной сфере. Также он подозревается в получении взятки в размере более 300 тыс. рублей при посредничестве указанного генерального директора за беспрепятственную приемку работ по строительству социального объекта в городе Котлас", - говорится в сообщении.

В отношении генерального директора коммерческой организации, подозреваемого в даче взятки, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 и п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных структурах, это коммерсант из Котласа. Его задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и участников противоправной деятельности. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области. Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.

47-летний Андрей Бральнин, уроженец Котласа, был избран главой города в сентябре 2013 года. В феврале 2021 года он добровольно ушел в отставку, пояснив, что переходит на государственную службу в правительство Архангельской области.