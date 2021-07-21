Дегтярев поручил проверить пожарные машины после гибели сотрудников в ДТП в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил провести ревизию технического состояния пожарных машин после того, как одна из них попала в аварию, унесшую жизнь сотрудников. Об этом он сообщил в среду во время прямой линии.

Авария с участием пожарного автомобиля произошла в пригороде Хабаровска в районе села Воронеж-2 в начале июля. Пожарная машина ехала на вызов, на место возгорания, и врезалась в бетонное ограждение. Погибли двое пожарных, еще двое пострадали.

"Семьям выплатим необходимые средства, постановление об этом подписали. Трагичная история, по 3 млн на семью. Вылечим тех, кто пострадал. Ну и прошу провести ревизию всех пожарных машин и их технического состояния и мне доложить в двухнедельный срок", - сказал Дегтярев.

Он сообщил, что видел видеообращение жены погибшего пожарного, где причиной аварии она указывает отказ тормозов в машине. По ее словам, автомобиль уже попадал в аварию из-за неисправных тормозов.

"Я слежу за этой ситуацией. Если там были технические неисправности, у автомобилей, за это должны ответить руководители. Списывать на героически погибшего пожарного я лично не дам", - сказал Дегтярев.