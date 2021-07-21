Число погибших в результате ДТП в Нижегородской области увеличилось до трех

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения четырех грузовиков и двух легковых автомобилей в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погиб пассажир "Газели".

"Итоговая информация по ДТП в Кстовском районе. В результате происшествия пострадали шесть человек, детей нет, из них погибли три человека - водитель и пассажиры автомобиля "Газель", личности устанавливаются, трое пострадавших отправлены на амбулаторное лечение", - сказано в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что ранее перекрытое в обе стороны движение восстановлено. По данным ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород", авария произошла на региональной дороге 22А-0008, которая имеет неофициальное название "третья очередь обхода Нижнего Новгорода" и не входит в состав федеральной дороги М-7 "Волга".

Сообщение о ДТП поступило днем в среду. После столкновения загорелись "Газель", а также два грузовика Scania, перевозившие канцтовары и битум. В 15:31 мск пожар был полностью ликвидирован на площади 30 кв. м.