Замглавы УГИБДД Ставрополья запретили определенные действия в рамках дела о коррупции

ЕССЕНТУКИ, 21 июля. /ТАСС/. Мера пресечения в виде запрета определенных действий избрана заместителю руководителя управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александру Ткаченко в рамках дела о коррупции. Об этом сообщил журналистам прокурор отдела управления по СКФО Главного управления Генпрокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Вячеслав Хлопонин.

"Его дело тоже рассматривалось сегодня. Ткаченко избрана [мера пресечения] - [это] запрет определенных действий", - сообщил он.

Начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов и шесть его подельников, в том числе Ткаченко, были задержаны во вторник по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

По данным СК, на протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись среди перевозчиков зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Эти пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД. Во время обысков у фигурантов дела изъяты дорогостоящие автомобили и деньги.