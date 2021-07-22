{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обрушение здания во Флориде

Пострадавшие и близкие погибших при обрушения дома во Флориде получат не менее $150 млн

Данная сумма компенсации не будет включать в себя возможные выплаты по искам родственников, которые поступают в суд с конца июня. Все ходатайства будут собраны в один коллективный иск, который будет рассматриваться судом отдельно

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Родственники погибших и пострадавшие в результате обрушения жилого дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) получат не менее $150 млн в качестве компенсации. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News со ссылкой на решение суда округа Майами-Дейд.

На эту тему
Обрушение здания во Флориде. Главное
Обрушение здания во Флориде.

По его сведениям, данная сумма включает в себя $50 млн по страховым выплатам и не менее $100 млн за утрату недвижимости в уже не существующем доме. "Главной заботой суда всегда являются жертвы. Их права будут защищены", - приводит телеканал слова судьи Майкла Ханцмана.

Отмечается, что данная сумма компенсации не будет включать в себя возможные выплаты по многочисленным искам родственников, которые поступают в суд с конца июня. Все ходатайства будут собраны в один коллективный иск, который будет рассматриваться судом отдельно.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших. По последним данным, жертвами обрушения стали 97 человек.

Теги
СШАОбрушение здания во Флориде
На Сахалине убийца ребенка получил пожизненный тюремный срок
Его сообщницу суд приговорил к 15 годам колонии общего режима
На Сахалине убийца ребенка получил пожизненный тюремный срок
Читать полностью