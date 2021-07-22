Пострадавшие и близкие погибших при обрушения дома во Флориде получат не менее $150 млн

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Родственники погибших и пострадавшие в результате обрушения жилого дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) получат не менее $150 млн в качестве компенсации. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News со ссылкой на решение суда округа Майами-Дейд.

По его сведениям, данная сумма включает в себя $50 млн по страховым выплатам и не менее $100 млн за утрату недвижимости в уже не существующем доме. "Главной заботой суда всегда являются жертвы. Их права будут защищены", - приводит телеканал слова судьи Майкла Ханцмана.

Отмечается, что данная сумма компенсации не будет включать в себя возможные выплаты по многочисленным искам родственников, которые поступают в суд с конца июня. Все ходатайства будут собраны в один коллективный иск, который будет рассматриваться судом отдельно.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших. По последним данным, жертвами обрушения стали 97 человек.