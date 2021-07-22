Детский омбудсмен рассказала о состоянии выпавшего из окна дома в Москве ребенка

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ребенок, который выпал из окна четвертого этажа в Москве, находится в больнице. На данный момент за жизнь ребенка борются врачи, об этом в четверг рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Накануне пятилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа жилого дома на козырек подъезда в центре Москвы.

"Я знаю про эту ситуацию. Сейчас ребенок в больнице, за его здоровье борются врачи. К сожалению, в таких благополучных семьях, как эта, случаются такие трагедии", - сказала Ярославская.

Она добавила, что родителям необходимо следить за детьми, и чтобы они не подходили к открытым окнам.

"Все окна должны быть снабжены специальными запорными средствами. Я активно работаю над этой темой. И вместе с Мосгордумой уже добавили то, чтобы комплект запорного устройства выдавался мамам вместе с комплектом новорожденного", - сказала Ярославская.