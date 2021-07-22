Второе дело возбудили в отношении женщины, избившей сотрудницу полиции в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Второе уголовное дело за хулиганство возбудили в отношении женщины, которая избила сотрудницу полиции в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"В отношении женщины, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти, возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина, действуя из хулиганских побуждений, подбежала к проходившим мимо двум мальчикам 2012 года рождения и толкнула одного из них, а другого повалила на землю, после чего, используя в качестве оружия имеющуюся при ней деревянную палку, нанесла ею множественные удары по туловищу и рукам детей.

Ранее сообщалось, что сотрудница УМВД России по Приморскому району Петербурга возвращалась с работы домой и увидела, как в одном из дворов неизвестная женщина избивает деревянной палкой двух мальчиков на вид около восьми лет. Сотрудница полиции представилась и потребовала прекратить бить детей. В ответ женщина набросилась на нее и ударила деревянной палкой, после чего сотрудница полиции вынуждена была обратиться за медицинской помощью.

На следующий день в Главном следственном управлении СК РФ по городу журналистам сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Женщина, напавшая на сотрудницу полиции, была задержана.

"Уголовные дела соединены в одно производство, расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.