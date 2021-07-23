Глава ФССП передал ордена Мужества семьям погибших в Сочи приставов

СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов передал семьям приставов, которые в июне погибли в Сочи при исполнении служебного долга, ордена Мужества, передает корреспондент ТАСС с церемонии вручения.

Судебные приставы лейтенант Андраник Матевосян и младший сержант Альберт Агозян погибли 9 июня при исполнении решения суда по сносу самостроя. Указом президента РФ их посмертно наградили орденом Мужества.

"Альберт Артемович и Андраник Хачикович были верны своему долгу и погибли при его исполнении. Каждый из них прожил свою до обидного короткую жизнь достойно. Низкий поклон за это родителям, воспитавшим таких сыновей. Награды, которые сегодня вручаются семьям погибших, это дань уважения и признания со стороны государства", - сказал Аристов.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, погибшие сотрудники проявили храбрость и сохранили верность долгу. "Для всей правоохранительной системы нашего края их трагическая гибель - большая потеря. Никаких слов не хватит, чтобы выразить слова утешения родителям. Мои глубокие соболезнования семьям погибших и искренняя благодарность за воспитание сыновей", - сказал он.

Память почтили минутой молчания. "Мы скорбим вместе с семьями и близкими наших героев, обязательно будем оказывать родственникам поддержку. И также принципиально продолжим их дело, продолжим в Сочи борьбу с самовольным строительством, чтобы развивать город комплексно, особое внимание уделим социально значимым объектам", - сказал ТАСС глава Сочи Алексей Копайгородский.