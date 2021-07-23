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Суд 4 августа рассмотрит жалобу на арест девушки, сбившей трех детей на переходе в Москве

В апелляционной жалобе адвокат просит отменить постановление районного суда и избрать обвиняемой более мягкую меру пресечения
Здание Мосгорсуда РФ Андрей Васильев/ТАСС
Описание
Здание Мосгорсуда РФ
© Андрей Васильев/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд 4 августа рассмотрит апелляционную жалобу на арест Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Солнцево, двое из которых скончались. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев.

"4 августа в 14:00 Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу защитника Валерии Башкировой на постановление об изменении меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу до 16 сентября. В апелляционной жалобе адвокат просит отменить постановление районного суда и избрать обвиняемой более мягкую меру пресечения", - сказал он.

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