{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело о ДТП с двумя погибшими детьми в Москве.
Дело о ДТП с двумя погибшими детьми в Москве.
Дело о ДТП с двумя погибшими детьми в Москве.
Дело о ДТП с двумя погибшими детьми в Москве.
Дело о ДТП с двумя погибшими детьми в Москве.

Дело о ДТП с двумя погибшими детьми в Москве. Главное

Валерия Башкирова (справа)
© Пресс-служба Тверского районного суда/ТАСС

Днем 16 июля в Москве 18-летняя Валерия Башкирова сбила на автомобиле Mazda трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Двое из них погибли. Девушке предъявили обвинения по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", которая предусматривает до семи лет лишения свободы

ТАСС собрал все, что известно о происшествии на данный момент.

  • Авария произошла на улице Авиаторов. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми.
  • Всех пострадавших доставили в больницу. Пятилетний мальчик умер через несколько часов. Трехлетний ребенок умер вечером 17 июля.
  • Девятимесячный ребенок получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
  • Экспертиза не подтвердила, что водитель Mazda была пьяна.
  • В ГИБДД Москвы уточнили, что совершившая наезд на детей получила водительское удостоверение в 2020 году. Ранее за ней не было замечено нарушений ПДД. Кроме того, во время аварии девушка управляла не своей машиной.
  • Виновница трагедии полностью признала свою вину и раскаялась. Ее родственники выразили готовность "хоть чем-то помочь" пострадавшей семье и выплатить потерпевшим денежную компенсацию.
  • Первоначально суд отправил Башкирову под домашний арест до 15 сентября. Однако 19 июля по требованию прокуратуры ей изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей до 16 сентября. Девушке ужесточили обвинение до ч. 5 ст. 264 УК РФ. Ранее ей предъявили обвинение по части 3 этой же статьи, по ней ей грозило до пяти лет лишения свободы.
  • В суде адвокат обвиняемой не давал оценку ее действиям, лишь назвал произошедшее несчастным случаем.
  • 22 июля москвичка обжаловала свой арест.
  • Башкирову поместили в карантинную камеру в столичном СИЗО-6. После обследования медиков и психологов ее переведут в общую камеру. Девушка попросила наблюдателей не сообщать подробностей о ее жизни в СИЗО.
  • Расследование уголовного дела о ДТП взяло руководство следственного департамента МВД России. Прокуратура Москвы также поставила ход расследования дела на контроль.
Теги
Россия
Главу отделения ПФР Челябинской области задержали по подозрению в получении взяток
По информации следователей, он получил взятки от представителя частной охранной фирмы за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда
Главу отделения ПФР Челябинской области задержали по подозрению в получении взяток
Читать полностью