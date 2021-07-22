Дело о ДТП с двумя погибшими детьми в Москве. Главное

Днем 16 июля в Москве 18-летняя Валерия Башкирова сбила на автомобиле Mazda трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Двое из них погибли. Девушке предъявили обвинения по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", которая предусматривает до семи лет лишения свободы
ТАСС собрал все, что известно о происшествии на данный момент.
- Авария произошла на улице Авиаторов. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми.
- Всех пострадавших доставили в больницу. Пятилетний мальчик умер через несколько часов. Трехлетний ребенок умер вечером 17 июля.
- Девятимесячный ребенок получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
- Экспертиза не подтвердила, что водитель Mazda была пьяна.
- В ГИБДД Москвы уточнили, что совершившая наезд на детей получила водительское удостоверение в 2020 году. Ранее за ней не было замечено нарушений ПДД. Кроме того, во время аварии девушка управляла не своей машиной.
- Виновница трагедии полностью признала свою вину и раскаялась. Ее родственники выразили готовность "хоть чем-то помочь" пострадавшей семье и выплатить потерпевшим денежную компенсацию.
- Первоначально суд отправил Башкирову под домашний арест до 15 сентября. Однако 19 июля по требованию прокуратуры ей изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей до 16 сентября. Девушке ужесточили обвинение до ч. 5 ст. 264 УК РФ. Ранее ей предъявили обвинение по части 3 этой же статьи, по ней ей грозило до пяти лет лишения свободы.
- В суде адвокат обвиняемой не давал оценку ее действиям, лишь назвал произошедшее несчастным случаем.
- 22 июля москвичка обжаловала свой арест.
- Башкирову поместили в карантинную камеру в столичном СИЗО-6. После обследования медиков и психологов ее переведут в общую камеру. Девушка попросила наблюдателей не сообщать подробностей о ее жизни в СИЗО.
- Расследование уголовного дела о ДТП взяло руководство следственного департамента МВД России. Прокуратура Москвы также поставила ход расследования дела на контроль.