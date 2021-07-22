Дело о ДТП с двумя погибшими детьми в Москве. Главное

Днем 16 июля в Москве 18-летняя Валерия Башкирова сбила на автомобиле Mazda трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Двое из них погибли. Девушке предъявили обвинения по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", которая предусматривает до семи лет лишения свободы

ТАСС собрал все, что известно о происшествии на данный момент.