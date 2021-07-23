РЖД подготовили схему отправки пассажиров отмененных в Забайкалье поездов самолетами

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. РЖД подготовили схему отправки пассажиров отмененных из-за паводка в Забайкалье поездов самолетами, говорится в официальном Telegram -канале холдинга. В субботу по Транссибу к месту размыва железнодорожного моста продолжат следовать пассажирские поезда. Чтобы доставить их пассажиров до мест назначения, РЖД организует такую схему передвижения.

Со стороны Дальнего Востока движутся поезда №№1 и 61 Владивосток - Москва и №7 Владивосток - Омск, в которых 545 пассажиров нужно перевезти за место размыва. Их самолетами из Благовещенска отправят далее по маршруту. На станции, которые находятся между Благовещенском и местом размыва - пассажиров доставят поездом.

С западной стороны поезда №№2 и 62 Москва - Владивосток и №8 Омск - Владивосток проследуют до Читы, откуда 615 пассажиров будут перевезены самолетами до Хабаровска, а далее - поездами до мест назначения.

Отправку пассажиров отмененных в Забайкалье поездов организуют авиакомпании "Якутия" и "Аврора", уточнили ТАСС в пресс-службе РЖД.

21-22 июля в Забайкалье в результате обильных дождей произошел подъем уровня воды в горных реках Шилкинского района. В настоящее время уровень воды продолжает расти. Было подтоплено до 500 частных жилых домов, около 1 000 приусадебных участков, два социально значимых объекта, один низководный автомобильный и девять пешеходных мостов, 100 м дорожного полотна региональной автодороги, размыто два участка железнодорожных путей.