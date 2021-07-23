В Горный район Якутии направят 174 человека для помощи в тушении пожаров

ЯКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Якутии направят дополнительно 174 человек для помощи в тушении лесных пожаров, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

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"Сегодня в Горном районе наблюдается наиболее сложная пожароопасная обстановка. Принимаются меры по тушению 11 лесных пожаров на площади 215 тыс. га, на тушении которых работают 552 человека и 87 единиц техники. Сегодня туда еще поедут 174 человека. Это волонтеры и работники республиканских предприятий", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС глава Горного района Никита Андреев, всего в районе с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 57 лесных пожаров. Наиболее крупные находятся на территории Одунунского сельского поселения. Сложная обстановка сохраняется в Атамайском и Октябрьском поселениях.

В Якутии проводятся работы по тушению 61 пожара на общей площади 659 тыс. га в 16 районах. "В целом в тушении лесных пожаров задействовано 2 063 человека и 256 единиц техники", - добавили в правительстве.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.