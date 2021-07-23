Минерализованные полосы создали вокруг всех крупных пожаров в Карелии

ТАСС, 23 июля. Все крупные пожары, которые больше недели действуют в Карелии, удалось "окольцевать", создать необходимые минерализованные полосы. Специалисты приступают к локализации очагов, говорится в сообщении министерства природных ресурсов и экологии республики.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"Нам удалось все крупные пожары, действующие уже больше недели, в Пряжинском, Суоярвском, Сегежском районах полностью "окольцевать", создать необходимые минполосы, расширить дороги. Это означает, что в ближайшее время мы приступим к локализации пожаров", - привела пресс-служба слова вице-премьера правительства Карелии - министра природных ресурсов и экологии Андрея Карпиловича.

По прогнозам синоптиков, ожидается еще одна жаркая неделя, поэтому вице-премьер призвал людей воздержаться от посещения лесов. На территории Пряжинского, Суоярвского, Муезерского и Сегежского районов действует запрет на посещение лесов. Специалисты готовятся к борьбе с возможными новыми очагами.

"Мы не ослабляем наши силы. Дожди, которые прошли локально по некоторым районам Карелии, притормозили тушение лесных пожаров, специалисты не могут сделать встречный отжиг, подстилка в лесу промокла. Однако в Карелию снова придет жаркая погода, поэтому сейчас усиленно работаем над ликвидацией крупных пожаров, чтобы специалисты были готовы направляться на новые очаги возгораний’, - сказал Карпилович.

По последним данным МЧС, в регионе действует 21 очаг природных пожаров на площади более 8,7 тыс. га, девять на площади 82 га были ликвидированы за последние сутки. Два пожара продолжают бушевать в пятикилометровой зоне от населенных пунктов, их площадь 2,6 тыс. га. В тушении задействованы 1 100 человек, 190 единиц техники, два пожарных поезда, восемь воздушных судов. Из Найстеньярви эвакуировали 637 жителей, на данный момент людям, которые уехали к родственникам в другие населенные пункты, разрешили вернуться в свои дома. С начала пожароопасного сезона на территории республики возникло 256 лесных пожаров на площади 12 048 га.