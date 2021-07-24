СМИ: власти Майами завершили поисковую операцию на месте обрушившегося дома

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Экстренные службы завершили операцию по поиску погибших на месте обрушения многоэтажного жилого дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида). Об этом в пятницу сообщил телеканал NBC .

По его сведениям, в пятницу место трагедии покинули поисково-спасательные бригады и техника после того, как груда обломков была разобрана почти до основания. Таким образом, общее время операции составило 29 дней. Отмечается, что полицейские еще продолжают свою работу по опознанию жертв обрушения. Всего за время поисково-спасательной операции было разобрано и убрано 13 тыс. тонн обломков железобетонных конструкций здания.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию и с того времени искали и проводили опознание тел погибших. Число жертв обрушения составило 97 человек.