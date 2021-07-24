Нарушенное из-за непогоды электроснабжение в Сочи полностью восстановили

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Электроснабжение, нарушенное в Сочи в результате непогоды, полностью восстановлено. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Уровень воды в реках Мацеста и Хоста, [поднявшийся] в результате выпадения обильных осадков в городе Сочи, вернулся в русло. Электроснабжение восстановлено полностью. По заявкам населения продолжается оказание адресной помощи по откачке воды", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на месте работают аварийно-спасательные и пожарно- спасательные подразделения, органы местного самоуправления. Кроме того, в управлении по городу Сочи и в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа оперативных штабов, сил и средств достаточно. Дальнейшее ухудшение обстановки не прогнозируется. "МЧС России рекомендует проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры пожарной безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

В четверг в Сочи начались дожди, которые продолжились в пятницу в течение дня. В городе объявлено штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем.

В ночь на субботу ливень в Сочи прекратился, уровень воды в реках города начал снижаться. Эвакуация населения не требуется. На некоторых участках было зафиксировано подтопление трансформаторных станций, без света оставались потребители в шести населенных пунктах.