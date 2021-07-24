Прокуратура проверит происхождение моста, с которого смыло машину с людьми в Сочи

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края начала проверку, в ходе которой намерена выяснить происхождение бетонной конструкции, которая использовалась как импровизированный мост через горную реку в Хостинском районе Сочи. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

"Выясняем, что за конструкция", - сообщили в прокуратуре, уточнив, что речь идет о бетонной конструкции, расположенной в Хостинском районе Сочи над рекой Мацестой.

Предварительно установили, что через эту переправу, пыталась проехать машина, в которой находились пять человек, в том числе ребенок. Один из пассажиров перед переездом вышел из машины, остальные поехали по бетонной конструкции.

"Автомобиль стал двигаться через импровизированный мост (бетонные блоки), но из-за бурного потока воды перевернулся. Тело одного пассажира найдено, остальные пропали без вести", - пояснили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что по факту гибели одного человека и пропажи еще троих следственное управление СК по краю и краевая прокуратура проводят проверки.