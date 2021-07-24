Водитель автобуса, опрокинувшегося на Кубани, осуществлял перевозку в частном порядке

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Водитель автобуса, съехавшего в кювет и опрокинувшегося в Апшеронском районе Кубани, по предварительным данным, осуществлял перевозку людей в частном порядке, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Водитель - частник, автобус - не туристический", - сообщили в ведомстве. Источник в экстренных службах региона пояснил ТАСС, что автобус был заказным, осуществлял коммерческую перевозку.

В краевом следственном управлении СК журналистам заявили, что по факту ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли два человека, организовали проведение доследственной проверки. "По имеющимся данным, сегодня утром водитель автобуса "Хёндэ" в районе поселка Мезмай, не справившись с управлением, допустил съезд транспортного средства в кювет и его опрокидывание", - говорится в сообщении следственного управления.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с своем Telegram-канале заявил, что "на месте работают десять бригад скорой помощи, туда направили вертолет санавиации. Тяжелых пациентов при необходимости доставят в краевые больницы".

По уточненным данным прокуратуры края, в результате ДТП пострадал 21 человек, включая водителя. По предварительным данным администрации Апшеронского района, автобус привез группу людей для осмотра местных достопримечательностей из Кореновска. Ранее в прокуратуре края сообщали, что автобус, по предварительным данным, съехал в кювет из-за отказа тормозной системы, сообщалось, что в автобусе находились 22 человека, прокуратура в рамках проверки даст оценку причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В ГУ МВД России по региону журналистам уточняли, что несовершеннолетних, по предварительным данным, среди доставленных в больницу нет, проводится проверка. По данным кравого главка МЧС, ДТП произошло с частным экскурсионным автобусом.