В Ленобласти возбудили дело в отношении мужчины, стрелявшего в полицейских

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении организатора нарколаборатории, который открыл огонь по сотрудникам полиции. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Ленобласти.

"Следственными органами СК России по Ленинградской области в отношении мужчины 1976 года рождения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов")", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что сотрудники полиции получили оперативную информацию о незаконном производстве синтетических наркотиков в деревне Баландино Волховского района Ленинградской области. Оперативники прибыли на место, и злоумышленник, вооружившись обрезом охотничьего ружья, открыл стрельбу по полицейским. В соответствии с законом о полиции один из сотрудников применил табельное оружие и обезвредил наркоторговца, ранив его в ногу. После чего сотрудниками полиции ему была оказана первая помощь и вызвана скорая.

По данным СК, среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Злоумышленник находится в медицинском учреждении.

В ходе обыска на участке обнаружили нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, изъято более 5 кг предположительно запрещенных веществ. В отношении подозреваемого подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.