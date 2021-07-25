В Омской области возбудили дело по факту ДТП, в котором погибли три человека

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. По факту ДТП в Омской области, в результате которого три человека погибли и восемь пострадали, возбудили уголовное дело. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказал собеседник агентства.

25 июля в Крутинском районе Омской области столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, 36-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением, машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с УАЗом. Водитель и двое пассажиров ВАЗа погибли. Водителя автомобиля УАЗ и семерых пассажиров, в том числе троих несовершеннолетних, госпитализировали.