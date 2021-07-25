В Омской области в результате ДТП погибли три человека

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей произошло 25 июля в Омской области, в результате ДТП три человека погибли, восемь пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"По предварительным данным, 36-летний водитель ВАЗ-2107, следуя по автодороге Крутинка - Китерьма, в районе четвертого км не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем УАЗ, за рулем которого находился мужчина 1960 года рождения. В результате ДТП водитель, а также пассажиры ВАЗа - женщина и мужчина - скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля УАЗ, а также семеро пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних - госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.