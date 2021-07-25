Число жертв ДТП с пассажирским автобусом в Хорватии выросло до 10

ЗАГРЕБ, 25 июля. /ТАСС/. Число жертв произошедшего в воскресенье дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на северо-востоке Хорватии увеличилось до 10. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения страны Вилли Берош.

Ранее агентство HINA информировало о восьми погибших и нескольких десятках пострадавших в результате аварии.

"В автокатастрофе около города Славонски-Брод погибли десять человек, скорая медицинская помощь потребовалась 44 гражданам, 15 из них, включая маленькую девочку, [находятся] в тяжелом состоянии", - подчеркнул Берош.

Согласно данным региональной полиции, автобус съехал с автомагистрали в кювет из-за того, что водитель, по предварительным данным, уснул за рулем. В нем находились 67 пассажиров. Ранее сообщалось, что транспортное средство следовало из Северной Македонии, однако позднее в правоохранительных органах уточнили, что автобус ехал из Германии в Приштину.

Свои соболезнования родным и близким погибших выразили президент и премьер-министр Хорватии Зоран Миланович и Андрей Пленкович. Глава кабинета министров посетил пострадавших в больнице.