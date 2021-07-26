В Приморье из-за жары увеличилась площадь лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Приморье растет, несмотря на усилия сотрудников лесопожарных служб. Осложняет ситуацию долгое отсутствие дождей и аномальная жара, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Приморского края.

"На севере Приморского края в Тернейском округе и Кавалеровском районе по состоянию на 08:00 (01:00 мск) утра 26 июня действуют семь лесных пожаров на общей площади около 3 500 га. Из них четыре пожара - на территории Сихотэ-Алинского заповедника. Борьба с огнем на указанных территориях осложнена труднодоступной местностью и погодными условиями. В настоящее время на территории Приморского края установилась жаркая и сухая погода, немногочисленные дожди не успевают оказать существенного влияния на пожары, а сухие грозы увеличивают вероятность возникновения новых возгораний", - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь пожаров в Тернейском и Малокемском участковых лесничествах составляет 3 тыс. га, их тушат 78 человек, задействовано 25 единиц техники. В Сихотэ-Алинском заповеднике действуют четыре лесных пожара на площади около 350 га. На их ликвидации работают 90 человек и девять единиц техники.

На протяжении последних двух недель в Приморском крае стоит жаркая, сухая погода. В течение последних пяти дней значения среднесуточной температуры воздуха превышали климатическую норму на 7 градусов и более.

Как сообщил ТАСС в понедельник глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай, прохождение атмосферного фронта с дождями над территорией Приморского края ожидается только к концу этой недели.