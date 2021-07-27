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Лесные пожары в России

Пожар в национальном парке "Ленские столбы" в Якутии ликвидировали

Площадь возгорания составила 900 га

ЯКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Один из четырех действующих на территории национального парка "Ленские столбы" в Якутии пожаров ликвидирован на площади 900 га. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор нацпарка Аркадий Семенов.

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23 июля сообщалось, что в национальном парке локализованы все четыре действующих пожара на площади свыше 23 тыс. га.

"По состоянию на 18:00 (12:00 мск) ликвидирован один пожар на площади, по данным ИСДМ [информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза], 900 га", - сказал Семенов.

Во вторник Семенов в своем аккаунте в Instagram сообщил, что "ситуация по всем действующим пожарам на сегодняшний день хорошая", несмотря на 30-градусную жару. С начала пожароопасного сезона на территории национального парка было зарегистрировано 11 природных пожаров, причина возникновения - сухая гроза.

В тушении лесных пожаров на территории нацпарка по состоянию на вторник всего задействовано 222 человека, из них 158 специалистов парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны из пяти субъектов РФ, 24 госинспектора национального парка, 38 мобилизованных и два летчика-наблюдателя.

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