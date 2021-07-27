Под Петербургом произошел лесной пожар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Лесной пожар произошел в районе деревни Большое Коновалово в Ленинградской области. Для его тушения задействован вертолет, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

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"С 15:00 мск для тушения задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством Западного военного округа", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, площадь горения лесной подстилки составляет около 60 гектаров. "Угрозы близлежащим населенным пунктам нет", - отметил собеседник агентства.

В свою очередь в комитете по природным ресурсам Ленинградской области уточнили, что данный участок не относится к землям лесного фонда. "Со стороны земель лесного фонда осуществлена прокладка минерализованных полос, силы и средства лесничества сосредоточены на границе", - сказали ТАСС в комитете.