Власти Белгородской области назвали причину пожара в больнице в Волоконовке

ТАСС, 27 июля. Короткое замыкание провода от камеры видеонаблюдения, предварительно, послужило причиной пожара, произошедшего во вторник в приемном отделении скорой помощи больницы под Белгородом, сообщил на своей страницей в соцсети "ВКонтакте" глава департамента строительства региона Владимир Базаров.

Возгорание в приемном отделении скорой медицинской помощи ЦРБ в поселке Волоконовка Белгородской области произошло утром 27 июля. Площадь пожара составила 200 кв. м., в результате происшествия никто не пострадал, возгорание было ликвидировано. По уточненным данным ГУ МЧС по региону, самостоятельно из здания эвакуировались около 100 человек.

"Предварительная причина возгорания - короткое замыкание провода, который шел к камере видеонаблюдения. Хочу отметить, последний раз капитальный ремонт в Волоконовской больнице проводился в 2010-2011 годах, фасад делали в 2012 году. Камера видеонаблюдения была установлена полтора года назад", - написал Базаров.

В ходе ремонта здания больницы предстоит заменить около 1 тыс. кв. м облицовки, часть окон, кондиционеры. Средства на ремонт после точных расчетов выделят из резервного фонда.

По факту пожара прокуратура региона проводит проверку. До завершения ремонтных работ в больнице жители Волоконовского района, где проживает около 30 тыс. человек, будут получать экстренную помощь в медучреждениях соседних муниципалитетов.