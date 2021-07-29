Административное дело завели на мужчину, гулявшего по Екатеринбургу с "оружием"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Административное дело возбудили в отношении мужчины, которого задержали с оружием для игры в страйкбол в одном из жилых комплексов Екатеринбурга. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В отношении задержанного молодого человека сотрудники полиции из отдела №8 УМВД по Екатеринбургу возбудили делопроизводство по ч. 1 ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественном месте в нетрезвом состоянии"). Данная статья предусматривает штрафные санкции или арест на срок до пятнадцати суток", - сообщил Горелых.

Видео, на котором молодой человек с оружием идет мимо домов, было опубликовано в социальных сетях 28 июля. Группа немедленного реагирования выехала на место и задержала подозреваемого. Выяснилось, что оружие, с которым видели мужчину, было предназначено для игры в страйкбол.