Пола Уилана поместили в штрафной изолятор в колонии за нарушение режима

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Осужденный за шпионаж гражданин США Пол Уилан помещен в штрафной изолятор за нарушение режима. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Ольга Карлова.

"Как мне рассказал брат Пола Дэвид, Уилана отправили в штрафной изолятор за некую незначительную провинность. Сама я это оперативно проверить не могу, так как мне отказано в телефонном разговоре с Уиланом. Я писала запрос на электронную почту колонии, ответа пока не последовало", - сказала Карлова.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. В настоящее время Уилан содержится в колонии строгого режима в Мордовии.