Афины предложили Анкаре помощь в тушении лесных пожаров

АФИНЫ, 29 июля. /ТАСС/. Глава МИД Греции Никос Дендиас сообщил в четверг, что в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в четверг предложил помощь Турции в тушении пожаров, если она о ней попросит. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter .

По словам Дендиаса, в ходе беседы с Чавушоглу он выразил свои искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожаров в Турции - в родном регионе министра иностранных дел Турции. "Я также выразил готовность Греции предоставить помощь, если о ней попросят", - написал греческий министр.

Ранее источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил ТАСС, что министры иностранных дел Турции и Греции Мевлют Чавушоглу и Никос Дендиас провели телефонный разговор.

"Глава МИД Греции Никос Дендиас позвонил сегодня нашему министру, господину Мевлюту Чавушоглу, пожелал Турции справиться с лесными пожарами, которые вспыхнули в разных частях Турции, и выразил готовность [Афин] оказать необходимую помощь. Господин министр [Чавушоглу] поблагодарил Дендиаса", - сказал собеседник агентства.

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожара достигло трех, пострадали 183 человека.

Несмотря на ряд разногласий между Турцией и Грецией, которые периодически возникают между соседями в последние годы, стороны традиционно выражают готовность помочь друг другу в случае стихийных бедствий.