Бывшего вице-губернатора Сахалинской области отпустили из СИЗО под залог

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Сахалинский областной суд изменил меру пресечения бывшему заместителю губернатора Сахалинской области Дмитрию Федечкину, арестованному по уголовному делу о растрате. В понедельник экс-чиновник выйдет на свободу под залог, сообщил в пятницу ТАСС источник в суде.

"В понедельник выйдет из СИЗО под залог", - сказал собеседник агентства. По его словам, залог составил 1,5 млн рублей. Он уже внесен.

Дмитрий Федечкин переехал из Челябинска в Сахалинскую область в 2020 году и возглавил медиахолдинг регионального правительства - издательский дом "Губернские ведомости". Позднее по решению губернатора островного региона Валерия Лимаренко стал его заместителем по работе со СМИ. Ранее в правительстве такой должности не было. В начале 2021 года в отношении Федечкина началась доследственная проверка по факту растраты бюджетных средств в "Губернских ведомостях", но уголовного дела тогда еще не было. В начале июня он ушел с поста замгубернатора области по собственному желанию и заявил, что будет защищать себя. В Челябинской области Федечкин был пресс-секретарем губернатора.

В июле в отношении Федечкина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному"). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.