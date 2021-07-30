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AP: нападению в Аравийском море могло подвергнуться израильское судно

О нападении на судно также сообщила Морская торговая организация Великобритании

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Торговое судно, подвергшееся нападению в Аравийском море, может принадлежать Израилю. Об этом сообщило в пятницу агентство AP со ссылкой на источники в Министерстве обороны Великобритании.

Ранее на странице Морской торговой организации Соединенного Королевства (UKMTO) в Twitter появилась информация о нападении на неизвестное судно примерно в 280 км от побережья Омана.

"UKMTO получила сообщение о нападении на судно, совершенном приблизительно в 23:40 по всемирному координированному времени 29 июля (02:40 мск пятницы)", - отметили в организации, уточнив, что в настоящее время она пытается подтвердить полученные сведения.

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ОманВеликобританияИзраиль
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