Минпромторг подтвердил гибель одного человека при пожаре на комбинате в Ростовской области

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ подтвердил гибель одного человека в результате возгорания на комбинате "Каменский" в Ростовской области. Создана комиссия по расследованию обстоятельств происшедшего, сообщили ТАСС в министерстве.

"29 июля на ФКП "Комбинат "Каменский" в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был оперативно локализован и потушен, однако в результате инцидента ожоги получили семь человек. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. К сожалению, один человек скончался", - сказали в министерстве. Семьям пострадавших и погибшего выплатят все предусмотренные законом денежные компенсации, окажут необходимую помощь.

"Технологическая операция, во время которой произошел пожар, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождения людей в цеху", - подчеркнули в министерстве.

В настоящий момент комиссия Минпромторга, в состав которой также вошли представители отраслевых институтов, занимается выяснением обстоятельств происшествия, добавили в пресс-службе.

Ранее в пятницу источник ТАСС сообщал, что ожоги сотрудников носят химический характер, при этом у рабочих поражено 100% тела. По данным собеседника агентства, пострадавшие были доставлены в центральную городскую больницу города Каменска-Шахтинского, а также в медучреждение в Ростове-на-Дону.