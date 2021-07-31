Дело возбудили после ДТП с пьяным полицейским под Курском

ТАСС, 31 июля. Уголовное дело возбудили в отношении 31-летнего сотрудника полиции, который будучи пьяным за рулем иномарки столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП погиб пассажир мотоцикла, еще два человека пострадали, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по Курской области.

"Курчатовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего помощника оперативного дежурного ОМВД России по Поныровскому району Курской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, находясь пьяным за рулем автомобиля Kia Rio, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом, за рулем которого был 17-летний подросток. В результате ДТП погиб 23-летний пассажир мотоцикла. Еще два человека - пассажир Kia Rio и водитель мотоцикла - получили травмы и были госпитализированы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.