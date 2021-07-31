В Курской области пьяный полицейский устроил ДТП

ТАСС, 31 июля. Пьяный сотрудник полиции на автомобиле столкнулся с мотоциклом в Курчатове Курской области, в результате ДТП пассажир мотоцикла погиб, водитель получил травмы. Об этом в субботу сообщает пресс-служба УМВД по Курской области.

"Сегодня около 00:05 на Коммунистическом проспекте в Курчатове водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП пассажир мотоцикла 1997 года рождения скончался, водитель мотоцикла доставлен в больницу", - сообщает пресс-служба.

По данным ведомства, за рулем Kia находился сотрудник отделения МВД России по Поныровскому району, он был не на службе. "У него выявлено состояние опьянения. В настоящий момент в УМВД России по Курской области по данному факту начато проведение служебной проверки", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что сотрудник будет уволен, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности "за упущение контроля за подчиненным".