{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Площадь пожара в общежитии в Нижнем Новгороде увеличилась до 1 тыс. кв. м

В результате ЧП пострадали семь человек
© Георгий Поветкин/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Площадь возгорания в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде выросла до 1 тыс. кв. м. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"[Площадь] увеличилась до 1 тыс. кв. м", - отметили в пресс-службе.

По информации ГУ МЧС, на месте работают 73 человека и 35 единиц техники.

Сообщении о пожаре поступило в 17:23 мск 31 июля. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, загорелся чердак, туда огонь перешел с четвертого этажа. По данным пресс-службы главка МЧС, в результате пожара пострадали семь человек. По предварительной информации, погибших нет. Спасены 25 человек, эвакуированы 65 человек.

Теги
РоссияНижегородская область
Лесные пожары в Турции
Около 100 россиян в Бодруме временно разместили в других отелях из-за лесных пожаров
Жизнь граждан РФ вне опасности, подчеркнули в генконсульстве России в Анталье
Читать полностью