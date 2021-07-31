Площадь пожара в общежитии в Нижнем Новгороде увеличилась до 1 тыс. кв. м

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Площадь возгорания в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде выросла до 1 тыс. кв. м. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"[Площадь] увеличилась до 1 тыс. кв. м", - отметили в пресс-службе.

По информации ГУ МЧС, на месте работают 73 человека и 35 единиц техники.

Сообщении о пожаре поступило в 17:23 мск 31 июля. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, загорелся чердак, туда огонь перешел с четвертого этажа. По данным пресс-службы главка МЧС, в результате пожара пострадали семь человек. По предварительной информации, погибших нет. Спасены 25 человек, эвакуированы 65 человек.