Пожар в общежитии в Нижнем Новгороде локализовали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Пожар в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде локализован на площади 1 тыс. кв. м. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 20:30 мск объявлена локализация открытого горения на площади 1 тыс. кв. м", - отметили в пресс-службе.

Ректор вуза Николай Карякин сообщил в Instagram, что врачи госпитализировали в токсикологический центр двух из семи пострадавших при пожаре в общежитии.

"За медицинской помощью обратились семь человек, все они отравились продуктами горения, пятерым помощь оказана на месте, в госпитализации не нуждались. Еще два пострадавших с отравлением продуктами горения эвакуированы в токсикологический центр ГКБ №33", - отметил он.