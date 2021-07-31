{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пожар в общежитии в Нижнем Новгороде локализовали

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м
© Георгий Поветкин/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Пожар в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде локализован на площади 1 тыс. кв. м. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 20:30 мск объявлена локализация открытого горения на площади 1 тыс. кв. м", - отметили в пресс-службе.

Ректор вуза Николай Карякин сообщил в Instagram, что врачи госпитализировали в токсикологический центр двух из семи пострадавших при пожаре в общежитии.

"За медицинской помощью обратились семь человек, все они отравились продуктами горения, пятерым помощь оказана на месте, в госпитализации не нуждались. Еще два пострадавших с отравлением продуктами горения эвакуированы в токсикологический центр ГКБ №33", - отметил он.

Ректор пояснил, что возгорание произошло в одной из комнат. "По словам студентов, они слышали хлопок", - уточнил Карякин. Он также добавил, что здание общежития сильно повреждено, выгорел четвертый этаж и кровля. "Здание пока непригодно для проживания, будем ремонтировать. Всех жильцов расселили по другим общежитиям", - написал Карякин.

При этом источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что число пострадавших в результате пожара выросло до девяти.

"По последним данным, в результате пожара в общежитии пострадали девять человек, двое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияНижегородская область
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в общежитии в Нижнем Новгороде
Читать полностью