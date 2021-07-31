Во Франции 19 человек задержали на манифестациях против санитарных пропусков

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Французские правоохранительные органы задержали 19 человек в ходе демонстраций против обязательной вакцинации и санитарных пропусков, которые прошли по всей стране в субботу. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Последние данные: 19 задержаний, из них 10 в Париже", - написал он в Twitter.

Глава МВД поблагодарил служащих полиции и жандармерии за самоотверженную работу. Он также выразил поддержку трем стражам порядка, пострадавшим в ходе столкновений с агрессивно настроенными участниками марша на севере Парижа.

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД сообщил, что по всей стране в акциях протеста против вакцинации и санитарных пропусков приняли участие 204 тыс. человек, в том числе 14,2 тыс. человек в Париже.