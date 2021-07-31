Во Франции более 200 тыс. человек вышли на протесты против санитарных пропусков

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Манифестации противников обязательной вакцинации и санитарных пропусков во Франции собрали 204 тыс. человек в субботу. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД Франции.

Это больше, чем изначально прогнозировали власти. В пятницу газета Le Figaro сообщала, что полиция ожидает не более 150-160 тыс. протестующих. Для охраны порядка в Париже задействовали 3 тыс. полицейских и жандармов.

В Париже, по данным телеканала, на улицы вышли 14,2 тыс. человек. Всего в префектуру Парижа подали четыре заявки на протестные марши, две наиболее крупные манифестации прошли от северной части города до площади Бастилии и от вокзала Монпарнас до площади Фонтенуа, где находится ЮНЕСКО, военная школа и Министерство социальных дел и здравоохранения Франции.

Ранее сообщалось, что в ходе подавления беспорядков на манифестации в северной части Парижа пострадали три сотрудника правоохранительных органов. В эфире телеканала BFMTV показали кадры, на которых несколько служащих Республиканских отрядов безопасности полиции несут на руках пострадавшего коллегу без защитного шлема. О состоянии пострадавших стражей порядка информации пока нет.

Массовые демонстрации проходят в эту субботу по всей Франции, в Париже было заявлено сразу четыре марша. Их участники из числа "Желтых жилетов" скандируют традиционные для их движения лозунги против правительства и президента страны. В то же время противники принудительной вакцинации и санитарных пропусков чаще хранят молчание, выражая свой протест при помощи оригинальных плакатов и нарядов, однако их было заметно больше на манифестации в южной части французской столицы, которая прошла мирно и практически без полицейского сопровождения.