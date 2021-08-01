Состояние госпитализированных при пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде удовлетворительное

ТАСС, 1 августа. Госпитализированные после пожара в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом в воскресенье написал ректор вуза Николай Карякин в Instagram.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились семь человек. Пятерым помощь была оказана на месте, еще два пострадавших с отравлением продуктами горения доставлены в токсикологический центр городской клинической больницы № 33.

"Двое пострадавших в больнице, отравление продуктами горения. Состояние удовлетворительное", - отметил он. Карякин также уточнил, что продолжается проливка здания.

Ранее в пресс-службе вуза ТАСС сообщили, что все пострадавшие являются иностранными гражданами.

Сообщение о пожаре поступило в субботу в 17:23 мск. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, загорелся чердак, куда огонь перешел с четвертого этажа. По предварительным данным, погибших нет. Спасены 25 человек, эвакуированы 65.