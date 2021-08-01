Сильные дожди привели к подтоплению в двух районах Приамурья

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Обильные осадки привели к подтоплению в Завитинском и Бурейском районах Амурской области, в результате нарушено транспортное сообщение из-за размытых дорог и подмытых автомобильных мостов. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Амурской области в ночь с 31 июля на 1 августа обильные осадки привели к подтоплению в Завитинском и Бурейском районах. В городе Завитинске дождевым паводком подтоплено 400 приусадебных участков, шесть частных жилых домов, размыт один участок автомобильной дороги сообщением город Завитинск - село Валуево", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в городе Завитинске аэромобильная группировка МЧС России проводит аварийно-восстановительные работы и оказывает помощь населению. В ГУ МЧС России по Амурской области развернут оперативный штаб. Для пострадавшего населения на базе школы № 1 организован пункт временного размещения. В случае ухудшения ситуации в готовности к развертыванию находится еще один ПВР.

Кроме того, в Бурейском районе на 43-м км автомобильной дороги между федеральной трассой ФАД-297 "Амур" и поселком Талакан подмыло автомобильный мост через реку Синель. "Предпринимаются все необходимые меры для помощи населению", - добавили в ведомстве. В случае ухудшения обстановки в готовности к отправлению в Амурскую область находятся спасатели Амурского спасательного центра МЧС России и вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Ранее сообщалось, что прервано транспортное сообщение на опорной трассе Приамурья. На 135-м км автодороги Благовещенск - Гомелевка потоком воды смыло подходы к мосту. Участок дороги закрыт для движения всех видов транспорта. Вода прибывает, и начать работы по восстановлению проезда пока невозможно. Движение автомобилей проходит по объездной дороге Завитинск - Поярково.

Из-за паводков в Амурской области введен режим ЧС межрегионального характера. Всего вода повредила порядка тыс. жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 2021 году в 6,3 млрд рублей.