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Транспортное сообщение прервано на опорной трассе Приамурья из-за паводка

Движение автомобилей проходит по объездной дороге Завитинск - Поярково

ТАСС, 1 августа. Транспортное сообщение на опорной трассе прервано в Амурской области, паводком смыло подходы к мосту. Об этом в воскресенье сообщается на странице регионального Минтранса в Instagram.

"Прервано транспортное сообщение на опорной трассе Приамурья. На 135-м км автодороги Благовещенск - Гомелевка потоком воды смыло подходы к мосту. Участок дороги <…> закрыт для движения всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вода прибывает и начать работы по восстановлению проезда пока невозможно. Движение автомобилей проходит по объездной дороге Завитинск - Поярково.

Из-за паводков в Амурской области введен режим ЧС межрегионального характера. Всего вода повредила порядка тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 2021 году в 6,3 млрд рублей.

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