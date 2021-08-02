На автостраде Якутска, где произошла утечка газа, частично возобновили движение транспорта

ЯКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Движение по участку автострады 50 лет Октября в Якутске, где в воскресенье произошла утечка газа, частично возобновлено в направлении из аэропорта Якутск в сторону центра города. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба АО "Сахатранснефтегаз".

"Движение по автостраде 50 лет Октября частично возобновлено", - сообщили в пресс-службе. Как уточнили в компании, движение в сторону центра города уже возобновлено, движение в сторону аэропорта планируют открыть к 14:00 (08:00 мск) 2 августа.

Отмечается, что в 22:00 (16:00 мск) 2 августа автострада в сторону центра города будет перекрыта для проведения ремонтных работ. "В ночь на 3 августа будет полностью восстановлено асфальтовое покрытие автострады в обоих направлениях. Автомобилистов просят планировать маршрут заранее и пользоваться объездными путями во избежание заторов", - сказали в компании.

Как добавили в пресс-службе мэрии Якутска, движение большегрузного транспорта в сторону центра города весом свыше 3,5 тонны разрешат по другому маршруту: Намский тракт - ул. 50 лет Советской Армии. До открытия движения в район аэропорта автобусы будут двигаться в объезд автострады.

Вечером в воскресенье на четырехполосной автостраде произошел прорыв на резервном газопроводе высокого давления диаметром 300 мм, тем же вечером утечка была локализована. Движение по участку автострады, где произошел инцидент, ограничили. В пресс-службе регионального управления МЧС России сообщали, что угрозы близлежащим зданиям нет, никто не пострадал.