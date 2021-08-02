Военную авиацию привлекли к тушению пожаров в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Самолеты Военно-транспортной авиации приступили к оказанию помощи в тушении пожаров в Оренбургской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"По решению министра обороны России Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Оренбургской области задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, 2 августа 2021 года экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами (ВАП-2), совершили вылет с аэродромов в Тверской и Псковской областях для тушения лесного пожара в Оренбургской области.

"Летчики, выполняющие задачи по тушению пожаров, прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач", - отметили в Минобороны.

Ранее в Оренбурге после возгорания леса на площади трех га в районе садового товарищества "Урал" объявили режим ЧС муниципального масштаба.