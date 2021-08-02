В Ростовской области умер еще один пострадавший при пожаре на комбинате "Каменский"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Еще один пострадавший в результате ЧП на комбинате "Каменский" в Ростовской области, где в минувшую пятницу получили ожоги семь человек, умер в больнице, сообщил ТАСС источник в оперативных службах города Каменска-Шахтинского.

Ранее сообщалось о смерти четырех сотрудников завода. "Умер еще один сотрудник предприятия", - сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавший был в крайне тяжелом состоянии.

По данным Минпромторга, 29 июля на ФКП "Комбинат "Каменский" в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был оперативно локализован и потушен, однако в результате инцидента ожоги получили семь человек. Как сообщал источник ТАСС, рабочие были госпитализированы с химическими ожогами 100% тела. Создана комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.