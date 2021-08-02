Водитель "Газели", в которой сгорели два человека в ДТП в Тюмени, был пьян

ТАСС, 2 августа. Водитель "Газели" находился в состоянии сильного алкогольного опьянения во время аварии 19 июля с автобусом "Лиаз", в результате которой в Тюмени погибли два человека и трое пострадали, в том числе и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе управлении ГИБДД области.

"Стал известен анализ на алкоголь водителя автомобиля "Газель", въехавшего в стоящий автобус на ул. Республики в Тюмени 19 июля, тогда в ДТП погибли два человека, трое травмированы. Показания составили 2,28 грамма алкоголя на литр крови. По свидетельству наркологов, это сильная степень алкогольного опьянения", - сообщили в ведомстве.

19 июля грузопассажирская "Газель" въехала в заднюю часть автобуса "Лиаз" 11-го маршрута, поворачивающего на конечную остановку. В результате столкновения "Газель" полностью сгорела. В ней находились пять человек, двое из которых погибли, еще трое, в том числе ребенок, получили различные повреждения, их доставили в больницу.