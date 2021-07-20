Два человека погибли в сгоревшей Газели в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Два человека погибли, трое, в том числе ребенок, пострадали в загоревшейся в результате столкновения с автобусом "Газели" в Тюмени. Водителя "Газели" ранее лишили водительского удостоверения, предварительно, он был пьян, сообщили в пресс-службе управлении ГИБДД области.

"Трагедия произошла в Тюмени 19 июля в 23:10 (21:10 мск), грузопассажирская "Газель" въехала в заднюю часть автобуса "ЛИАЗ" 11-го маршрута, поворачивающего на конечную остановку. От сильного удара "Газель" загорелась и сгорела полностью. В ней ехали пять человек, погибли двое. Водитель и пассажирка "Газели" получил травмы ног и другие повреждения, они госпитализированы в больницу. Маленькую девочку, находившуюся в салоне "Газели", при ударе выбросило из машины, сейчас она находится в больнице, малышке примерно пять лет", - говорится в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что, предварительно, у водителя "Газели" имелись признаки опьянения, степень опьянения установит анализ крови, который взяли в больнице. "Мужчина лишен права управления транспортом за нетрезвое вождение в июне прошлого года на 19 месяцев. В этом году он повторно задержан за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками ГИБДД, на него было возбуждено уголовное дело, в марте этого года лишен права управления транспортом на 24 месяца", - уточнили в управлении.