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В Оренбургской области потушили пожар на свалке

Его площадь составила 400 кв. м

ТАСС, 2 августа. Возгорание на свалке, загоревшейся в Оренбургской области на прошлой неделе, ликвидировано, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.

27 июля режим ЧС ввели в Кувандыкском городском округе Оренбургской области, такое решение было принято в связи с пожаром на свалке. По данным администрации округа, сохранялась угроза распространения пожара в сторону деревни Первомайки. Прокуратура начала проверку.

"Пожар в настоящий момент ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания составила 400 кв. м. По данным ГУ МЧС региона, эвакуация населения не проводилась, погибших и пострадавших нет.

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