Крупные очаги возгорания в Протопоповской роще в Оренбурге ликвидировали

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупные очаги возгорания в Протопоповской роще в Оренбурге, где с воскресенья тушат природный пожар. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Пожар локализован на площади 80,9 га. В работе задействована как наземная группировка, так и авиация. В настоящее время ликвидированы все крупные очаги и ведется работа по дотушиванию небольших оставшихся очагов и проливке тлеющих и догорающих участков", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что с воздуха пожар тушат вертолет Ми-8 МЧС России и самолет Ил-76 Минобороны. "За минувшие сутки с воздушных бортов на очаги пожара было сброшено более 350 тонн воды", - добавили в ведомстве. Всего к ликвидации пожара привлечено 207 человек и 81 единица техники.

Пожар в Протопоповской роще на окраине Оренбурга возник днем в воскресенье. Под угрозой находилось садоводческое товарищество "Урал". Огонь быстро дошел до соседних СНТ, но дома не повреждены огнем. По факту уничтожения лесных насаждений возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ.